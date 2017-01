Fato foi registrado no começo desta madrugada no bairro Renascença.

PM localiza munições no interior de veículo e jovem é levado para a Delegacia

A Polícia Militar de Concórdia apreendeu munições de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira, dia 26. O fato foi registrado no bairro Renascença, em Concórdia. Os artefatos foram localizados através de inspeção veicular em um Citröen C3, que estava em atitude suspeita. Duas pessoas estavam no veículo e a PM encontrou na mochila de uma delas três munições, calibre 22. O carona do veículo, de iniciais G.A.N, 21 anos, assumiu a propriedade da mochila e foi levado para a Central d Polícia civil para esclarecimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).