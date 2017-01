Homem é flagrado tentando furtar veículo em Seara, mas é preso em seguida. O fato foi registrado no bairro Industrial, na rua Orlando Dezem. A PM em rondas flagrou M.O.B tentando arrombar o porta-malas de um veículo que estava estacionado para furtar o estepe do mesmo. Ao avistar a viatura, o indivíduo empreendeu fuga entre as residências. A PM acionou outra viatura e encontrou o suspeito escondido dentro de um estabelecimento, que ainda estava aberto. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)