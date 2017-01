Prefeitura de Itá promove melhorias no abastecimento de água no interior

A prefeitura de Itá está investindo em obras para melhorar o abastecimento de água no interior do município. Só na comunidade de Linha Pindorama serão aplicados mais de R$ 340 mil na perfuração de um poço profundo e na construção da rede de água.

A perfuração do poço, que deve chegar próximo aos 600 metros vai custar R$ 98.416,00. Já a rede de água terá investimentos de R$ 244.037,66. “Essas obras vão melhorar o abastecimento de água nessa região do nosso município, também estamos fazendo investimentos em outras redes de água no interior de Itá”, observa o prefeito Jairo Sartoretto.

Uma delas é a construção da nova rede de água na comunidade de Linha Santa Cruz, realizada nesse mês de janeiro pela equipe do Urbanismo da prefeitura de Itá. “Substituímos toda a rede antiga, que também tinha sofrido danos com a construção do asfalto”, explica o diretor do setor, Antônio Lopes.

A nova rede tem extensão de 850 metros, foi executada pela equipe do Urbanismo e com materiais da Secretaria de Agricultura. “Executamos a obra com um custo baixo, mas que é de extrema importância para a comunidade”, finaliza.

Fonte - Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá