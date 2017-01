Iniciou nesta semana o ciclo de assembleias gerais ordinárias da Copérdia, 2017. As reuniões começaram na quarta-feira, dia 25, e vão até o dia 10 de março. Ao todo serão 43 assembleias, contando com a homologatória, que será nesta data.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia seis, o presidente da Copérdia, Valdemar Bordignon, destacou que o objetivo da cooperativa é estar em todos os municípios em que tem unidade.

Sobre o ano de 2016, Bordignon disse que foi um ano positivo. "Apesar das dificuldades, superamos as metas de faturamento. O resultado foi atendido dentro do planejamento. Foi um ano que foi possível superar as dificuldades", destaca.