A Transportes Silvio é mais uma empresa parceira da ACF que assinou sua renovação para a temporada 2017, a parceria iniciou em 2016 e em 2017 a marca da empresa ocupará um espaço de maior destaque no uniforme da equipe.

A Transportes Silvio possui sua sede em Concórdia, com filiais no Rio Grande do Sul e São Paulo e atua com transportes rodoviários frigorificos e cargas secas com destinos no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, sendo uma das empresas destaques nesse segmento pela qualidade oferecida a seus clientes. A empresa junto a ACF, em conjunto aos demais patrocinadores, ampliarão ainda mais as ações sociais em busca do bem estar da população, seja ela através das crianças, idosos, entidades, entre outros.

“A ACF, muito mais que um time de futsal, é um projeto social que traz muitos benefícios para a comunidade. A Transportes Silvio se sente honrada em poder ajudar e estimular o esporte e o desenvolvimento de todas as pessoas envolvidas. Será um ano de conquistas, sem dúvida”, destacou Juscelino Roman, presidente da empresa.

Para a ACF é motivo de orgulho poder contar mais uma temporada com a parceria da Transportes Silvio, por ser uma empresa com muita tradição e que tem uma grande motivação a fazer o esporte crescer na cidade e também de ajudar a população através de ações.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)