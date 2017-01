Um caminhoneiro ficou levemente ferido após saída de pista, seguida de tombamento. O fato foi registrado na noite da quinta-feira, dia 26, no KM 152 da SC 355, na altura da Linha São Miguel, em Jaborá. Envolveu um Mercedez-Bens Atego, placas de Piraí do Sul, Paraná. O motorista, de 38 anos, sofreu lesões leves. Este caminhão transportava suínos vivos. Danos de pequena monta no veículo.

(Com informações do repórter André Krüger).