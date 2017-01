Mais um veículo foi furtado na manhã desta quinta-feira, dia 26. Desta vez foi no município de Ipumirim. Segundo informações, o proprietário teria deixado o automóvel em frente a um estabelecimento comercial, com a janela aberta. O proprietário relatou que, ao retornar no local, não encontrou mais o carro.

Trata-se de um GM/Prisma, de cor preta, placas MJV 5615, de Ipumirim, ano 2012.

Conforme informações, o veículo teria se dirigido sentido Irani e duas pessoas estavam no interior do mesmo.

(Com informações do repórter André Krüger).