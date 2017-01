Na tarde de quarta-feira, 25, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, tenente-coronel Sergio Vargas, esteve reunido com a Presidente do Conseg do Bairro das Nações, Sra. Helena Rigo Santos Oliveira, onde foram deliberadas tratativas para a implantação do Projeto Piloto Rede de Vizinhos naquele bairro.

Na próxima quinta-feira, 02 de fevereiro as 19h00min, os membros do Conseg estarão reunidos, onde serão definas as ruas de implantação do projeto piloto e outros assuntos referentes ao tema.

O Rede de Vizinhos visa criar um meio de contato entre a população e a Polícia Militar para evitar arrombamentos ou furto de residências.

(Com informações do repórter André Krüger)