Assinatura do Convênio foi feita na última semana. Foto Cidiane Pedrussi/Ascom Ipira

Prefeitura de Ipira assina convênio com o Hospital Piratuba/Ipira

O prefeito em exercício, Adilson Schwingel, assinou o convênio para o repasse de R$ 92,4 mil ao Hospital Beneficente que atende Piratuba e Ipira. O recurso será pago em três parcelas e garante vários serviços gratuitos aos ipirenses.

O secretário de Saúde de Ipira, Marcelo Minks e o presidente do Hospital, José Luiz Fontanella, participaram do ato e destacaram a importância da parceria, para que a população possa contar com o atendimento.