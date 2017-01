A tradicional festa alemã de Ipira inicia nesta sexta-feira, dia 27, com a escolha da Rainha e Princesas que vão representar o evento durante o ano de 2017. A programação, que conta com inúmeras atividades, segue até o dia 04 de fevereiro, com encontros de confraternização, bailes, desfile de carros alegóricos, festa na Praça e momentos religiosos.

Além das famílias de Ipira, muitas pessoas da região se deslocam até ao município para participar do Kerb. O secretário de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, Oladimir Rese, conta com a participação numerosa do público. “Esperamos em torno de 12 mil pessoas durante a programação. Nosso Kerb se destaca pela animação da festa e pela gastronomia. Temos jantares com mais de 20 pratos típicos”, conta ele.

Na noite desta sexta, três candidatas vão disputar a faixa de Rainha do Kerb. Bruna Rankrapp vai desfilar representando o Sport Club Nacional. Eduarda Rodrigues Borges é a representante da Sociedade Aliança e Gabrieli Camila Kirst é a candidata da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A escolha acontece no salão da Comunidade Evangélica, às 22:30h. Em seguida o público conta com baile.

Confira a programação completa do Kerb:

27/01/17 – SEXTA-FEIRA

Comunidade Evangélica

19h30 – Culto festivo

20h30 – Retreta musical

21h – Jantar típico

22h30 – Escolha da Rainha e Princesas

23h – Sangria do 1º barril do chopp

Animação: Os Cometas

28/01/17 – SÁBADO

41º ENCONTRO DOS EX-ATLETAS DO SPORT CLUB NACIONAL

8h – Grenal

9h – Recepção

10h – Amistoso ex-atletas X Sotigol F.C.

13h – Almoço

14h – Matinê: Cia Musical

BAILE DE KERB

SOCIEDADE ALIANÇA

22h – Banda NaveSom e Banda La Montanara

Local: Ginásio de Esportes

29/01/17 – DOMINGO

KERB NA PRAÇA

17h – Desfile

18h – Banda Choppão

Local: Praça Geraldo Clemente Dieckmann

30/01/17 – SEGUNDA-FEIRA

KERB 3ª IDADE

14h – Banda The Mink

Local: Centro Eventos Igreja Evangélica – IECLB

20h – Chopp na Cascata

31/01/17 – TERÇA-FEIRA

SOCIEDADE ALIANÇA

20h – Apresentações Folclóricas

Animação: Musical Atração