GM Prisma estava estacionado às margens da SC 473, interior de Lindóia do Sul.

A Polícia Militar de Ipumirim localizou no começo da tarde desta quinta-feira, dia 26, o veículo GM/Prisma, que havia sido furtado na manhã desta quinta-feira, dia 26. O carro estava abandonado na SC 473, na comunidade de Sertãozinho, interior de Lindóia do Sul.

O veículo havia sido levado da área central, enquanto que o proprietário estava em um estabelecimento comercial. De acordo com relatos, ele havia deixado o carro com as janelas abertas.

Conforme informações de testemunhas, duas pessoas poderiam estar no interior do veículo e se dirigindo para Irani.

(Com informações do repórter André Krüger).