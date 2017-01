Uma carreta com placas de Seara foi roubada em São Mateus do Sul, Paraná. Segundo informações, a ação dos bandidos pode ter ocorrido na noite da quarta-feira, dia 25, por volta das 23h, quando o cavalo mecânico, Volvo, ano 2014, cor prata, placas MLZ 0497, de Seara SC, saiu da localização do rastreamento. O cavalo mecânico estava com a carreta semirreboque, com placas MKW 9586, também de Seara-SC.

Segundo informações, o motorista ainda não manteve contato com a empresa. A carreta estava carregado com uma carga de salmão vindo do Chile. A carreta furtada estava a serviço de empresa de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)