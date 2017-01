A área construída em Concórdia voltou a cair no ano de 2016, em relação à 2015. A informação consta no setor de registro de projetos da Prefeitura de Concórdia. Nos 12 meses do último ano, foram 128.691,43m² de área construída, através de 501 obras registradas.

O número é inferior ao registrado em 2015, quando foram 144.398,44m² de área construída em 618 obras. Portanto, a redução é de 15.707,01m² na área construída. Em número de obras, a queda é de 117 obras.

Em 2014, foi registrada uma área total construída de 187.584,63m² através de 797 obras cadastradas.