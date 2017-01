Trabalhos começaram em dezembro. Objetivo é recuperar a cratera que se abriu na rodovia com as chuvas de 2014.

Está em andamento o trabalho de recuperação do trecho da SC 155, entre Xavantina e Xanxerê, que cedeu com as chuvas do mês de junho de 2014. Os trabalhos iniciaram no mês de dezembro e agora o trânsito já está voltando ao curso original da via.

No local formou-se uma cratera de 50 metros de diâmetro por 20 de profundidade e um desvio foi feito para os motoristas e usado por quase dois anos.

Além desse ponto, a SC 155 também tem outro ponto crítico que será recuperado, nas proximidades de Xavantina.

Além dessa via, outros trechos da SC 283 entre Concórdia, passando por Seara, até Chapecó, estão sendo recuperados. Ao todo, são nove trechos em rodovias do Oeste do Estado. O investimento do Deinfra é de R$ 9 milhões.