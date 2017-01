Depois da declaração do tenente coronel Marcos Alves da Silva, comandante dos bombeiros na região, que anunciou, através do Portal Eder Luiz de Joaçaba, a possibilidade de desativação de três guarnições por falta de efetivo, a mobilização de prefeitos iniciou. Dentre os Quartéis na lista, está o de Piratuba.

Na tarde desta quinta-feira, O tenente Diego Franz, comandante da 3ª Companhia de Bombeiros de Capinzal, da qual Piratuba pertence, participou de uma reunião com o prefeito do município, Olmir Benjamini, Bile, o prefeito de Ipira, Emerson Reichert , a prefeita de Peritiba, Neusa Maraschini e demais autoridades. O encontro aconteceu na Prefeitura de Piratuba e o objetivo foi discutir as alternativas para evitar o fechamento do Quartel. Alto Bela Vista também é atendida pela guarnição de Piratuba, mas a prefeita Catia Tessmann não pode participar, em função de uma viagem à Florianópolis.

O tenente comandante Franz levou as informações de forma oficial aos prefeitos. Ele comenta que caso não haja um incremento de efetivo, a corporação de Piratuba pode ser integrada à de Capinzal.

“A falta de efetivo é uma realidade e não queremos desativar a corporação, mas precisamos de apoio das Prefeituras. Uma das alternativas seria reforçar a Companhia de Capinzal. Mas deixamos claro que essa não é a principal opção. Então solicitamos uma mobilização dos prefeitos, no sentido de auxiliar nessa busca por maior efetivo. Também pedimos que mantenham os convênios que já nos ajudam, e se possível, nos ajudem com a contratação de mais pessoas”, relata ele.

O Corpo de Bombeiros de Piratuba atende cerca de 15 mil pessoas, entre os quatro municípios de atuação. Bile comenta que a Prefeitura de Piratuba e os demais prefeitos não vão medir esforços para manter as atividades dos bombeiros em Piratuba. “No que depender dos nossos esforços, o Corpo de Bombeiros de Piratuba não ira fechar, com o apoio da comunidade, juntamente com os prefeitos atendidos pela corporação, iremos sensibilizar o governador e nossos deputados para garantir o pleno funcionamento desta importante entidade para nossos municípios”, afirma Benjamini. “O Governador é meu companheiro de partido, mas nestas horas deixamos as bandeiras partidárias de lado e colocamos o nosso município em primeiro lugar. É fundamental a mobilização e participação de todos neste processo, nos empenharemos o máximo para que isto não aconteça”, complementa o prefeito.



Na reunião os participantes decidiram que vão marcar uma audiência com o governador do Raimundo Colombo para buscar apoio. Além dos prefeitos de Piratuba, Ipira, Peritiba e Alto Bela Vista, serão convidados os prefeitos das cidades de Catanduvas e Água Doce, onde as guarnições também correm risco de ser desativadas.