A Federação Catarinense de Futebol realizou, na tarde desta quinta-feira,(26), reunião do Conselho Técnico da Copa Santa Catarina sub 20, que contará com as participações das equipes da Primeira e Segunda Divisões. Ficará fora apenas o Brusque, que desistiu da competição.



Da série A estão inscritas as equipes da Chapecoense, Joinville, Figueirense, Avai, Criciúma, Metropolitano, Tubarão, Almirante Barroso e Inter de Lages. Já pela Série B as equipes do Concórdia, Operário de Mafra, Barra e Jaraguá.



Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único, classificando-se os quatro primeiros colocados. Na segunda fase, a semifinal, haverá o cruzamento semifinal com o 1º x 4º e o 2º x 3º em jogos de ida e volta. Os vencedores decidem o titulo, em dois jogos, com a decisão na casa da equipe de melhor campanha.



Cada equipe pode inscrever cinco jogadores acima de 21 anos, mas na partida podem participar apenas três. O campeonato inicia dia 24 de março e termina dia 15 de julho. A tabela de jogos deve ser divulgada pela Federação Catarinense de Futebol na próxima semana.

(foto FCF)