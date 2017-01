A Fundação Municipal de Esportes realizou, no auditório do Centro de Eventos de Concórdia, a primeira reunião preparatória do Campeonato Interiorano de Futebol Amador 2017. Estiveram presentes representantes dos clubes das três séries, A, B e C, para discutirem diversos assuntos relacionados ao evento.



O principal deles foi a definição de uma comissão que vai elencar todas as sugestões para tornar o Campeonato mais atrativo. Ela será integrada por quatro equipes da série A: Caravággio, Terra Vermelha, Boa Esperança e Sede Brum: quatro da série B, Linha Kaiser, São José, Alto Boa Esperança e Baixo São Luis: e três da série C: Alto Suruvi, Barra Fria e Vila Jacob Biezus. Essa comissão vai elaborar o Campeonato que valerá por quatro anos.



A reunião de definições vai ser no dia 2 de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas no auditório do Centro de Eventos para definir o que será modificado no Interiorano. No encontro de hoje(26), foram colocados alguns pontos a serem debatidos:

- A arbitragem será paga 50% pela Prefeitura e 50% pela comunidade.

- Cada equipe deve disputar no mínimo três jogos durante o mês.

- O Campeonato será em duas séries, A e B, com máximo de 20 equipes cada.

- A série A seria liberada par a inscrição de jogadores de fora.

- A Série B seria voltada mais para jogadores do interior.

- As alterações aprovadas serão válidas para quatro anos de campeonato.

- O Regulamento será o mesmo, sem alteração até o final da atual administração.

- O número máximo de jogadores que cada equipe poderá mudar na relação a cada ano.

- Data do Inicio do Campeonato, provavelmente na segunda quinzena do mês de março.