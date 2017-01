Suspeito de ser o proprietário fugiu do local

A Polícia Civil da comarca de Seara, através do delegado Thiago de Oliveira e seus agentes, cumpriu uma mandado de busca e apreensão, na tarde de quinta-feira, dia 26, na residência de D. M. A. L. e no estabelecimento comercial administrado por ele, a Boate Bokatas, na Linha Bernardi, saída para Itá.

No local a Polícia recolheu um revólver calibre 38, com numeração suprimida e carregado com quatro cartuchos não deflagrados. Também foram apreendidas mais 11 munições não deflagradas,calibre 22.

Na ocasião o suspeito empreendeu fuga e não foi localizado ate o momento.

Fonte: Polícia Civil Seara / Rádio Belos Montes