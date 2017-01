Trabalhos foram feitos pela Polícia Civil e envolveu também cidades do Oeste de SC.

Polícia desarticula quadrilha que desviava cargas nos três estados do Sul

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) da DEIC, com apoio de outras unidades policiais, nesta quarta-feira, 25, deflagrou operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por desvios de cargas nos estados de SC, PR e RS. O esquema, que contava com pelo menos sete integrantes, dentre eles um policial civil, que também foi preso, consistia na contratação de fretes de cargas por parte de integrantes da quadrilha e simulação de assaltos aos motoristas.

Segundo as investigações, o policial civil envolvido registrava os boletins de ocorrência fraudulentos, sendo que em algumas ocasiões os motoristas sequer se dirigiam até a Delegacia pra registrar o BO, o que segundo a investigação era feito pelo próprio policial sem a presença da falsa vitima.

A investigação, de alta complexidade e que durou aproximadamente 1 ano e meio em Inquérito Policial com aproximadamente 700 páginas, teve contribuições da Polícia Federal e diversas unidades da PC/SC.

Embora não se possa concluir com precisão o prejuízo causado pela quadrilha, que pode ter envolvimento em mais de 25 desvios de cargas, estima-se que ultrapasse um milhão de reais. A maioria das cargas desviadas era de grãos como soja e feijão, normalmente em rotas de transporte que passavam por pelo menos 2 estados do Sul.

Ao longo dos trabalhos, 8 prisões foram efetuadas – sendo 4 delas nesta quarta-feira, 25. Três pessoas ainda estão foragidas e diligências continuam sendo feitas para capturá-las.

Além disso, os policiais apreenderam dois caminhões trator e duas carretas utilizadas pela quadrilha nos golpes. A operação foi deflagrada nas cidades de Chapecó, Riqueza, São Miguel do Oeste, Quilombo, Planalto/RS, Ronda Alta/RS, Nonoai/RS e Ernestina/RS.

(Com informações do repórter André Krüger).