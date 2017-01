A Polícia Militar de Concórdia confeccionou um Termo Circunstanciado por posse de drogas, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 19h40 no bairro dos Estados. A PM chegou até ao entorpecente através de revista pessoal em C.A.R.C, de 19 anos. Ele estaria fumando um cigarro de maconha no momento de abordagem e um outro cigarro do entorpecente foi achado com o envolvido, o que totalizou 2,3 gramas. Diante dos fatos foi lavrado um Termo Circunstanciado em desfavor do mesmo.

(Com informações do repórter André Krüger).