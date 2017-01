Ele ficou em poder dos bandidos durante assalto e roubo de carreta em São Mateus do Sul, Paraná.

Motorista da região é localizado no litoral de São Paulo

O motorista da carreta de Seara, que foi tomada de assalto na noite da quarta-feira, dia 25, em São Mateus do Sul, no Paraná, manteve contato com familiares. Ele foi deixado pelos bandidos na cidade de Praia Grande, litoral paulista. Conforme informações, ele está bem.

O caminhoneiro estava com a carreta Volvo, placas de MLZ 0497, de Seara, e puxava o semirreboque, placas MKW 9586, também de Seara. O veículo estava transportando peixe.

O caminhão pertence a uma empresa de Seara e estava prestando serviço para uma transportadora de Concórdia. Até o momento não há notícias sobre o veículo.

(Com informações do repórter André Krüger)