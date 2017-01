Projeto do novo Centro de Atividades Culturais

Foi assinada na última quinta-feira, dia (26), a ordem de serviço para a execução de mais duas obras em Ipira. Um novo Centro de Atividades Culturais será construído próximo ao Espaço Cultural. E no Bairro dos Estudantes será executada a 2ª Etapa do Centro Multiuso. A Prefeitura também vai investir em equipamentos agrícolas.

O prefeito Emerson Reichert participou do Jornal da Manhã, da Rádio Aliança, nesta sexta-feira, dia 27. Ele destacou que os investimentos vão melhorar a qualidade de vida dos ipirenses. “É um investimento muito grande para Ipira, se comparado a nossa arrecadação. São valores que buscamos nos Ministérios da Cultura, Turismo e no da Agricultura”, registra.

De acordo com o prefeito, o Centro de Atividades Culturais será para o uso da Terceira Idade. “Será um espaço específico para que os idosos possam desenvolver suas atividades com maior conforto. São encontros e promoções deles que vão contar com este espaço”, adiantou Reichert.

O prefeito também comentou no Jornal da Manhã, que o Centro Multiuso do Bairro dos Estudantes, será um espaço amplo para o uso dos moradores. “Essa obra é um anseio das famílias que residem no Bairro e elas terão então, este espaço para a realização de várias atividades e eventos”, relatou.

No pacote de investimentos os agricultores também serão beneficiados, com a compra de equipamento para o uso nos serviços prestados pela Secretaria de Agricultura. “Estes equipamentos vão fortalecer as cinco associações de agricultores que temos. Serão adquiridas ensiladeiras, carretões para o transporte de silagem e distribuições de calcário, roçadeiras e um trator. Sem dúvidas vamos agilizar os serviços prestados”, enfatizou o prefeito Emerson.