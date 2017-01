O município de Presidente Castello Branco já está vivendo o clima das festividades de seus 53 anos de emancipação político-administrativa. A programação festiva iniciou no dia oito desse mês e segue até o dia 26 de fevereiro. O ponto alto será no próximo dia quatro, dia do aniversário do município. As atividades relativas ao aniversário iniciou no última dia oito, com a Festa do Grupo de Idosos, em Linha Imigra.

No dia quatro, um sábado, havera´a Festa da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes da Sede e 4º Kerbfest da Terceira Idade. A programação inicia às 10h com a Santa Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes; às 12h haverá almoço no Centro Paroquial "Sadi José Pissaia"; às 13h haverá o corte do bolo de aniversário dos 53 anos do município e às 14h inicia o Quarto Kerbfest da Terceira Idade, animado pela panda Arco-Íris, com leilão de bonecas e comidas típicas.

A programação seguirá nos próximos dias com o 72ª Kerbfest da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, no próximo dia 11; No dia 19, Festa da Gruta Nossa Senhora de Lourdes de Linha Rancho Grande e no dia 26, Festa da Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Linha São Luiz.