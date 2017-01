PRF faz uma análise dos acidentes que acontecem no trevão do Irani. Em menos de um mês, foram cinco.

A maior parte dos acidentes que ocorreram no trevão do Irani, no entroncamento das BRs 153 e 282, são causadas por por falta de atenção e desobediência às sinalizações, especialmente das preferenciais de trânsito. A afirmação é da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede em Joaçaba, mas que atua também na região de Concórdia.

Através de solicitação feita pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o comando da Delegacia da PRF se manifestou e disse que a maior parte dos acidentes no trevão são provocados pro falta de atenção. Conforme o policial rodoviário federal, Carlos Santiago, "O motorista não olha para os lados e não confere se pode cruzar a rodovia, com segurança. Também há a desobediência à sinalização, especialmente nas preferênciais". De acordo com Santiago, esses descuidos provocam a maioria das colisões transversais, que acontecem no trevão.

Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, o trevão do Irani, em menos de um mês, registrou cinco acidentes. Em todos eles, 32 pessoas estiveram envolvidas, sendo seis feridas levemente.