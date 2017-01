Eles vão ficar presos preventivamente para não atrapalhar as investigações.

Em audiência de custódia, realizada no Fórum da Comarca de Concórdia, foram ouvidos os quatros suspeitos pelo crime de tráfico de entorpecentes. Todos eles foram presos pela Polícia Militar em um trabalho conjunto com o P2, na madrugada da quarta-feira, dia 25, na localidade de Pingador em Irani. Eles estavam com três quilo e cem gramas de maconha.

Foram detidos em flagrante, J.M.F (23), W.O (21), J.C.M (29) e P.C.F (30). Todos eles tiveram convertida a prisão em flagrante para prisão preventiva. O objetivo é impedir que os acusados atrapalhem a investigação. Os quatro suspeitos estão recolhidos no Presídio Regional de Concórdia a disposição da justiça.

(Com informações do repórter André Krüger).