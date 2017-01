O município de Ipumirim receberá nos próximos dias, inúmeros equipamentos que serão destinados para o setor de Agricultura. Foram adquiridos no início deste ano, uma mini carregadeira, um caminhão basculante, cinco e ensiladeiras, quatro distribuidores de adubo seco e uma grade aradora com manuseio através de controle remoto.

O investimento é de aproximadamente R$ 500 mil, entre recursos recebidos e contrapartida do município. A aquisição dos equipamentos é resultado de recursos viabilizados no Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, que destinou para o Ipumirim, R$ 472,450.00.

Conforme o secretário de Administração, Gilmar Biffi, o dinheiro está na conta e a Caixa Econômica Federal já esta autorizando as empresas que venderam os equipamentos a entregar e receber os recursos equivalentes a cada um. "Devemos receber todas as maquinas até o final de janeiro". Informa ele.

O prefeito Volnei Schmidt está iniciando o mandato com cautela nos gastos, porém com visão empreendedora em todas as áreas. As próximas secretarias a receber investimentos serão Saúde e Educação, para as quais a Administração Municipal está cotando novos veículos.

Informações - Juliane Hell /Ascom Prefeitura de Ipumirim