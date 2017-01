Com isso, ACF passa a ter mais um patrocinador máster.

A direção da ACF confirmou um novo patrocinador para a temporada de 2017, a marca Dom Fiorelo distribuída pela Deycon/GrupoPegoraro, uma empresa Catarinense há 40 anos no mercado.

A Dom Fiorelo tem grande destaque no segmento em que atua pela qualidade e diversidade de seus produtos, oferecendo azeites, azeitonas, palmitos, balsâmicos, molhos, snacks, cereais e conservas.

Com matriz em Joaçaba e mais 6 unidades entre os estados de SC, PR e MT, a marca Dom Fiorelo traz em seu nome uma homenagem ao sócio fundador, Sr. Fiorelo Pegoraro, diretor presidente da Deycon/GrupoPegoraro. Seus valores são fundamentados em conceitos padrões de qualidade, inovação, preço justo e responsabilidade social que, somados a outros tantos valores trazem um sabor especial para a mesa de milhares de consumidores.

“É uma grande honra estar presente no uniforme da ACF e usar a marca Dom Fiorelo junto a esse time de gigantes. Adotamos Concórdia porque acreditamos no clube e na cidade. A nossa marca está sempre “linkando” o esporte e saúde. Em nome da diretoria da Deycon/GrupoPegoraro é uma satisfação estar unida a equipe e acreditamos que o ano de 2017 será um ano repleto de realizações e muitas vitórias”, destacou Sr. Juliano Silva, Gerente Regional de Vendas do PR, SC e MT.

A ACF se orgulha desta nova parceria com a marca Dom Fiorelo da empresa Deycon/GrupoPegoraro, pela história de sucesso e pela forma que atua, pensando na saúde e bem estar dos consumidores, e estará presente junto aos demais patrocinadores nas ações sociais que serão desenvolvidas durante o presente ano.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)