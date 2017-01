Na segunda-feira (30) a ACF dará início a temporada 2017, às 9h30min os atletas e comissão técnica se apresentam para o início de mais um ano de competições, serão apresentados 14 atletas e 8 integrantes da comissão técnica.

Após meses de negociações com os profissionais, a ACF iniciará a pré-temporada com uma equipe competitiva, aliando a experiência da base mantida (Julio, Joãozinho, Douglinhas, Pesk e João Neto), e com a boa fase de Roger, Jhony, Toni e Pedro.

Quem chega com muita experiência é o fixo Valença, com passagens por diversas equipes e muito respeitado no meio pela sua postura, ainda compõe a equipe Ítalo, um pivô de muita qualidade e que dará grandes alegrias a ACF, Harry chega para continuar crescendo, teve grande destaque na equipe sub-20 do Corinthians e nas demais equipes que atuou, já Felipinho chega da Espanha para dar alegrias ao torcedor já que nas equipes que atuou sempre marcou diversos gols, a novidade será o jovem Gabriel Mazetto, que atuará na equipe adulta além da sub-20, o jovem vem em grande crescimento e é uma promessa do futsal concordiense.

Já a comissão técnica terá o supervisor Artêmio Artifon, o técnico Morruga que também é o auxiliar-técnico da Seleção Brasileira, Clodimar Thomé como auxiliar-técnico e técnico da equipe sub-20, Fabiano Silva na preparação física, Douglas Belusso na preparação de goleiros, Alessandro Machado como fisioterapeuta, Feola como atendente e Ricardo Artifon como assessor de imprensa e fotógrafo, o qual atua também como fotógrafo da Seleção Brasileira.

A equipe disputará em 2017 a Liga Nacional de Futsal, a Divisão Especial do Catarinense e os Jogos Abertos, que serão realizados em Chapecó. Demais amistosos e competições podem ser anunciadas nos próximos dias. A apresentação oficial com uniformes da equipe a patrocinadores e imprensa será agendada no decorrer dos próximos dias.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)