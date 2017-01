Um idoso de 62 anos ficou ferido em uma colisão envolvendo dois veículos, na tarde desta sexta-feira, dia 27, na área central de Concórdia. O fato foi na Romano Anselmo Fontana, nas proximidades da rótula da BRF.

Foi uma colisão lateral e envolveu um Fiat Pálio, placas de Concórdia, conduzido pelo idoso de iniciais C.L.S, de 62 anos, e um Fiat Stillo, placas de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, conduzido por Z.F.S, de 43 anos, que escapou ilesa.

Conforme informações, o Stillo estava saindo de ré da garagem de uma empresa, que fica próxima de uma curva. Ao acessar a via, o veículo Pálio fez a curva e colidiu na lateral do Stillo. Com o impacto, o veículo de Concórdia rodopiou na pista e perdeu um dos rodados traseiros.