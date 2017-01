Fim do mistério, a franquia da Intelli será mesmo na cidade de São Sebastião do Paraíso. A vaga, que antes estava em Orlândia, foi confirmada para a cidade mineira para essa temporada. A definição ocorreu durante reunião nesta semana. Com isso, sai Orlândia e entra São Sebastião do Paraíso, com a franquia da Intelli.

Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, havia a possibilidade dessa franquia vir para o Paraná, através da parceria com o Foz Cataratas Futsal, mas as negociações não avançaram.