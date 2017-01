Acidente foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira, dia 27.

Veículo invade quintal de residência no Petrópolis (fotos e vídeo)

Um veículo desgovernado invadiu o quintal de uma residência na tarde desta sexta-feira, dia 27. O fato foi registrado por volta das 18h30 na rua das Acácias, no bairro Petrópolis. O fato envolveu um Fiat Pálio, placas de Concórdia, que estaria descendo a rua das Laranjeiras. Por alguma razão, o veículo perdeu o controle e parou dentro do quintal, danificando uma caixa da água, bem como a estrutura que servia de suporte para o reservatório. O motorista teria se evadido do local, conforme informações de populares. O mesmo já teria sido identificado A Polícia Militar foi acionada para fazer o levantametno desse acidente.

(Com informações do repóter André Krüger).