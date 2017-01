Por volta das 13h de sexta-feira, dia 27, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 20 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai no km 391 da BR 282, em Joaçaba/SC. Uma denúncia anônima levou à abordagem de três veículos. Um Ford/Fiesta de Imaruí/SC, que fazia o serviço de batedor do grupo, além de um GM/Vectra de Bragança Paulista/SP e um Renault/Duster de São Miguel do Oeste/SC, que transportavam a carga de cigarros.

Os dois veículos carregados ainda tentaram empreender fuga, mas foram abordados pela PRF. O condutor do Vectra saltou do carro e evadiu-se para a vegetação às margens da rodovia, não sendo localizado. Dentro dos veículos, além dos cigarros, foram encontrados 3 rádios de comunicação, que serviam para alertar a presença da Polícia.

Os três veículos, juntamente com o contrabando, foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba. O condutor do Fiesta, de 41 anos, e o condutor da Duster, de 30 anos, foram detidos e entregues na Delegacia de Polícia de Joaçaba.

Durante o ano de 2016, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 10 milhões de maços de cigarros somente em Santa Catarina, totalizando 73 milhões de maços em todo o país.

(Fonte: Polícia Rodoviária Federal/via André Krüger).