Carreta de Seara, roubada no Paraná, é localizada na BR 116 em Mafra

A Polícia Rodoviária Federal localizou na tarde da sexta-feira, dia 27, a carreta de Seara que havia sido tomada de assalto nesta semana, na região de São Mateus do Sul, no Paraná. Porém, a carga de peixe não foi encontrada. O roubo ocorreu na noite da quarta-feira, dia 25. O motorista do caminhão foi localizado dois dias depois na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo.

A empresa proprietária do caminhão, que é de Seara, mas presta serviços para uma empresa de Concórdia, foi informada pela PRF. O veículo foi levado para a Delegacia de Polícia de Mafra.

(Fonte: PRF/Colaboração Michel Teixeira/via André Kruger)