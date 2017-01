Um jovem ficou ferido em uma possível queda de motocicleta, que ocorreu na noite da sexta-feira, dia 27, na comunidade de Presidente Kenedy, por volta das 21hs. A vítima de 20 anos apresentava diversos ferimentos. Após atendimento da equipe dos Bombeiros Voluntários, a vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

Segundo informações, ele apresentava ferimentos por todo o corpo, na boca e na face, com suspeita de fratura no nariz e costelas. Foi constatado ainda visível sinal de embriaguez. A Polícia Militar realizou os levantamentos para apurar as causas do acidente. A motocicleta, que estaria sendo conduzida pela vítima, não foi localizada no local pela equipe dos bombeiros.

(Com informações do repórter André Krüger)