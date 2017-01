A Prefeitura de Concórdia suspendeu temporariamente o processo licitatório para a compra de um equipamento de raio-X com impressora para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, em Concórdia. O comunicado sobre essa suspensão foi publicado na sexta-feira, dia 27.

O recurso para a compra desse equipamento era de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Esse montante de R$ 722 mil havia sido liberado ainda no mês de dezembro do ano passado.

Conforme o Edital que estava publicado, a definição da empresa que iria fornecer o raio-x e a impressora para o dia 17 do próximo mês, através de pregão eletrônico.

O motivo alegado se deve em razão do "caráter acessório" que esse certame para a compra desses equipamentos tem com a concorrência que definirá a empresa que fará a gestão da UPA, cujo processo também havia sido suspenso no dia quatro desse mês, em função de análise para impugnação do edital.