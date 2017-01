Um homem de iniciais J.F. é suspeito de ter matado a companheira Sônia Baldisseira, de 39 anos, a facadas na manhã deste sábado, dia 28, em Machadinho, RS. De acordo com as informações apuradas, eles eram namorados e moravam juntos. O crime teria acontecido na loja da vítima, no centro da cidade. Ela foi atendida por uma equipe da Secretaria de Saúde do município e foi levada ao Hospital, mas não resistiu.

O homem teria fugido no sentido SC, por Maximiliano de Almeida. A Polícia Militar de Piratuba e a Brigada Militar de Machadinho e Maximiliano seguem nas buscas e montaram uma barreira na Usina Hidrelétrica Machadinho.

De acordo com a PM o suspeito estaria em fuga com um GM/Monza cor chumbo, e com as roupas sujas de sangue.