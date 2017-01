O acidente aconteceu no início da tarde, por volta das 13:10h, na Rua Olavo Bilac, no Bairro Industrial. Um VW/Fox , placa MIR 4539 de Seara, conduzido por Pedro Henrique Schefer, 18 anos que fazia o cruzamento entre as ruas Santo Paludo e Olavo Bilac, colidiu com uma Honda NX4 Falcon, placas MDJ – 4399, também de Seara, conduzida por Dario Luis Toniolli, 32 anos, que transita na Olavo Bilac sentido Bairro Garghetti.

O motociclista sofreu ferimentos na pena esquerda e foi conduzido para o Hospital São Roque onde passou por avaliações. O motorista do carro nada sofreu. A PM de Seara fez os levantamentos de trânsito da ocorrência.

Informações - Rádio Belos Montes