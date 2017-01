Além da prestação de contas do ano de 2016, o Sicoob Crediauc vai discutir a expansão da cooperativa de crédito sediada em Concórdia para sete cidades no Rio Grande do Sul. A informação é da presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarin. As assembleias iniciam no próximo dia primeiro.

Conforme Maria Luisa, hoje o Sicoob Crediauc atua em 14 dos 16 municípios da Amauc e esse processo de expansão iniciou ainda no ano passado. "Tivemos na última semana o ok do Banco Central para entrar no Rio Grande do Sul e agora vamos levar para apreciação dos associados", informa.

Ela explica que, em caso de aprovação, a direção do Sicoob Crediauc irá realizar um estudo nesses municípios para depois iniciar o processo de expansão.

As cidades gaúchas que podem contar com o Sicoob Crediauc nos próximos anos é Erechim, Tapejara, Barão do Cotegipe, Erebango, Campinas do Sul, Erval Grande e Barra do Rio Azul.