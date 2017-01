Jovem de Irani morre afogado no interior de Vargem Bonita

Um jovem de 25 anos morreu afogado no final da tarde deste sábado, dia 28, em um lago na empresa Celulose Irani, que fica na Comunidade de Rio do Mato, interior de Vargem Bonita.

A vítima, Alex Camargo Lorenci, residia em Irani. De acordo com as informações apuradas, ele pescava com amigos e acabou caindo na água.

O Corpo de Bombeiros de Irani foi acionado e teve o apoio de bombeiros mergulhadores de Concórdia, que encontraram o corpo a cerca de quatro metros de profundidade. O IGP já foi acionado e se desloca para o local.