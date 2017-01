Duas carretas de Concórdia foram roubadas entre as 22h de sábado e início da madrugada deste domingo na BR – 116, em Registro, SP. De acordo com o proprietário dos veículos, Rodrigo Gavasso, os motoristas teriam parado em um posto de combustível por volta das 22h. Em seguida a empresa que monitora os caminhões informou que o sinal havia sido perdido. Até o final da tarde deste domingo os proprietários não conseguiram contato com os motoristas Gionei Carlos Machado (Concórdia) e Vagner Jaime da Silva (Ipira).

As duas carretas saíram do RS, carregadas com “frios” e iriam ao RJ. “Eles param no posto e logo fomos informados pela empresa de rastreamento, que os caminhões perderam o sinal. Fizemos conto com o posto e realmente os caminhões saíram de lá, entre 22h e meia noite, e depois disso não tivemos mais notícias”, relata Gavasso. “Nossa maior preocupação é com os dois motoristas. Estamos tentando contato e torcendo para que estejam bem”, destaca o proprietário.

A Polícia Rodoviária Federal de SP também foi informada e segue nas buscas.