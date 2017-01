Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam um acidente, na tarde deste domingo, dia 29, às 17:10, na esquina entre as Ruas Atalípio Magarinos e Lauro Muller, próximo à ADR. Um Fiat Palio, placas IGR-1902, de Concórdia, bateu em um poste. Duas idosas ficaram feridas.

A motorista do Palio, I.G. de 55 anos, não se feriu e não quis ser conduzida para atendimento. Já as outras duas ocupantes, que estavam no banco de trás do carro, foram levadas ao Hospital com ferimentos nas pernas, mas de acordo com os bombeiros, sem suspeitas de fratura. Os bombeiros precisaram remover um assento e uma das portas para retirar as idosas do carro.

A condutora contou que perdeu o controle do veículo aos fazer a curva para ingressar na Rua Lauro Muller. A Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência e orientar o trânsito.