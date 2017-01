Técnico da ACF, Morruga, está na comissão técnica do Brasil na condição de auxiliar.

Seleção goleia no primeiro amistoso da temporada

A Seleção Brasileira de Futsal goleou a Seleção da Catalunha no primeiro amistoso da temporada de 2017 e no primeiro compromisso da nova comissão técnica. O placar foi de 4 a 0. O jogo foi realizado na Espanha, no fim de semana.

O técnico da Associação Concordiense de Futsal, Morruga, está na condição de auxiliar-técnico com a Seleção Brasileira de Futsal.