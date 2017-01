A Associação Esportiva Piratuba, AEP, estará realizando testes seletivos de jogadores para as categorias adulto, sub-13 e sub-17. As atividades serão realizadas no mês de fevereiro e as datas serão divulgadas nos próximos dias pela direção do clube. O time piratubense se prepara para disputar a Liga Catarinense de Futsal 2017.