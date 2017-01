Aparelho estava jogado às margens da via, no acesso ao Loteamento Portinari.

A Polícia Militar de Concórdia recuperou um objeto que pode ter sido furtado. O fato foi registrado na noite da última sexta-feira, dia 27, na entrada do Loteamento Portinari, em Concórdia. Trata-se de um televisor que estava abandonado no meio do mato, às margesn da via. Trata-se de um televisor marca CCE, tela plana. A PM chegou até ao televisor através de informações repassadas por populares. O aparelho foi entregue na Central de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger)