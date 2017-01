Um homem foi detido pela Polícia Militar de Concórdia após sair de uma lanchonete sem pagar. O fato ocorreu na rua do Comércio, na área central de Concórdia. A PM conversou com o responsável pelo estabelecimento que um cliente havia consumido um lanche, no valor de R$ 30 e saído sem pagar a conta. O indivíduo foi reconhecido através de imagens do circuito interno do estabelecimento. A guarnição realizou rondas e localizou R.T, de 35 anos, portando uma sacola plástica com o logotipo da lanchonete. Ele foi conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).