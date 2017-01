Com a apresentação do grupo de jogadores, comissão técnica e dirigentes, a Associação Concordiense de Futsal deu início a pré temporada de 2017, na manhã desta segunda-feira,30/1. O evento aconteceu na sala de reuniões do clube, no Centro de Eventos. 14 jogadores se apresentaram hoje, mais o preparador físico Fabiano Silva, o de goleiros Douglas Belusso e o novo atendente, Luiz Roberto Gomes, o Feola. A única ausência foi do treinador Eduardo Valdez Basso, o Morruga, que se encontra na Seleção Brasileira que está treinando na Espanha.



Na sua fala de apresentação, o presidente Alexandre Simioni, anunciou, como novidade, a presença de Concórdia na Copa do Brasil, que terá 32 equipes divididas em grupos de quatro, com sedes em várias cidades brasileiras. A sede de Concórdia será em Mafra, com as presenças das equipes do Atlântico, de Erechim, Copagril, de Marechal Cândido Rondon e Mafra que será a sede. Os jogos serão em fase de mata-mata e os campeões seguem á frente. A competição começa no dia 30 de março.



“Quero agradecer a presença de todos e tenham a certeza de que faremos tudo ao nosso alcance para que vocês se sintam bem. Concórdia é um clube que trabalha com seriedade, transparência e profissionalismo. Nossos dirigentes são todos voluntários, e mesmo com dificuldades financeiras, sempre honramos nossos compromissos”, afirmou o dirigente.



Alexandre declarou que o projeto, a partir deste ano, é cada vez mais profissionalizar o futsal em Concórdia, e em um futuro próximo, se transformar numa referência no trabalho de base. A Associação vai coordenar a formação de atletas nas categorias de 15 a 20 anos, além de participar do Campeonato Catarinense oficial. As categorias de 9 a 13 anos serão em forma de recreação e haverá ainda um trabalho conjunto com as demais escolinhas da cidade.



Nesta semana os trabalhos sertão de exames médicos e testes físicos sob a coordenação do professor Fabiano Silva. O técnico Morruga chega somente no dia 2 de fevereiro a Concórdia. A apresentação oficial da equipe ainda não tem data definida, pois a direção ainda espera pela chegada do restante do material a ser entregue pela Umbro, patrocinadora do time.



Quatro amistosos estão confirmados para este inicio de temporada: No dia 18 de fevereiro, contra o Pato Futsal, em Pato Branco-PR: Dia 22 contra o Atlântico, em Erechim: dia 24 o jogo de volta com o Atlântico em Concórdia e no inicio de março a partida de volta contra o Pato Futsal em Pato Branco-PR.



ELENCO DA ACF 2017

Goleiros- João Neto, Pedro e Roger

Fixos- Júlio e Valença

Alas- Joãozinho, Toni, Johnny, Dougilinhas, Harry, Felipinho e Mazetto.

Pivôs- Ìtalo e Péski.

Supervisor- Artêmio Artifon

Técnico- Morruga

Auxiliar- Clodimar Tomé

Preparador Físico- Fabiano Silva

Preparador de Goleiros- Douglas Belusso

Fisioterapeuta- Alessandro machado