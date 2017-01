Fato foi registrado na noite do sábado, dia 28.

Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Castello Branco

A Polícia Militar de Presidente Castello Branco prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por pensão alimentícia. O fato foi registrado às margens da rodovia SC 468, na noite do sábado, dia 28. Trata-sede S.J.A, de 35 anos. O mesmo foi abordado por atitude suspeita e durante averiguação constatou-se que o mesmo tinha mandado de prisão em aberto. Ele foi entregue no Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).