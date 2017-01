Um fato que chamou atenção na área de segurança pública no final de semana. Um homem, de iniciais J.L.M, registrou na Central de Polícia que dois elementos estavam tentando praticar atos de maus tratos contra um animal de sua propriedade. O fato teria sido flagrado por ele mesmo, na tarde da sexta-feira, dia 27.

Ele explicou aos policiais que possui uma égua a qual fica em um terreno cercado, no bairro das Nações. Na tarde de sexta-feira, ele foi ao local para fazer exames do animal. Chegando no potreiro, não avistou a égua. Ele iniciou a procura e avistou ao longe dois homens que saíram correndo para o meio do mato. Chegando próximo da égua, percebeu que o animal estava amarrado pelo pescoço em uma arvore, bem como as pernas estavam também amarradas com uma corda grossa em um arbusto.

Para a sua surpresa, ele avistou no chão próximo ao animal, um pote de vaselina e um artefato de borracha, de 25 centímetros. O dono do animal não conseguiu ver os meliantes que fugiram para o mato.

(Com informações do repórter André Krüger)