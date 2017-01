A Polícia Militar de Concórdia deteve dois homens suspeitos de furto a um supermercado em Concórdia. O fato foi registrado na rua Doutor Maruri, no centro da cidade, por volta das 20h50, da noite do domingo, dia 29. A ação foi percebida pelo proprietário que chamou a PM, que imediatamente realizou rondas abordando os dois suspeitos pouco tempo depois. Com os indivíduos, a PM encontrou duas pernas de salame, um incenso e duas facas. A.S, de 34 anos e P.S, de 38 foram reconhecidos pelo proprietário do supermercado e conduzidos para a Central de Polícia Civil de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).