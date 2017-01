A partir desta quarta-feira, dia 1º, a Rádio Aliança estreia o programa “O Melhor da Tarde”, que vai ao ar das 14:30h às 16:30h de segunda a sexta-feira, com o comunicador Jaderson Miguel. Além de música, a programação vai contar com entretenimento e participação dos ouvintes.

Com a inserção do novo programa, o apresentador Tchê Mendes muda de horário e passa a comunicar das 16:30h às 19h. “Procuramos estar sempre inovando e esta mudança vem de encontro ao planejamento que a gente fez para 2017. Teremos o Jaderson com um programa novo e o Tchê Mendes voltará ao horário tradicional, iniciando mais tarde”, detalha.

Com as mudanças, o programa Lauri Bison será inserido na grade de programação nas manhãs da Rádio Aliança. “Em fevereiro estaremos produzindo um novo programa, que será apresentado pelo Lauri Bison nas manhãs da Aliança a partir de março. Teremos uma equipe interagindo com o comunicador e com os ouvintes”, adianta Casagrande.

Ele também destaca que, mesmo com as mudanças, a emissora mantém as características. “Estamos mudando para melhorar e oferecer mais entretenimento, mais música e informações aos ouvintes, mas mantemos nossas características de relação com o público e que identificam e definem a Aliança como a rádio do povo”, registra o gerente.